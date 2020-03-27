РИАМО - 27 мар. Неизвестные украли 180 тонн печатной продукции и другого имущества из гаражных боксов в Клину, подозреваемых задержали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть полиции по городскому округу Клин поступило сообщение от жителя столицы, касающееся кражи имущества из гаражей по улице Напруговская дорога. Сумма причиненного ущерба составила более 1,5 миллиона рублей.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны по месту жительства двое местных жителей в возрасте 25 и 27 лет и 27-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, которые ранее работали на предпринимателя», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что похищенное имущество в размере 180 тонн злоумышленники перевезли на служебных машинах и сдали в пункте приема макулатуры.

В отношении данного правонарушения сотрудник следственного отдела полиции возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание для данной статьи составляет лишение свободы сроком до десяти лет.

В отношении задержанных избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Потерпевший хранил книги в вышеупомянутых гаражных помещениях. Москвич работает в сфере купли-продажи различных книг.