РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мар. Обочину дороги на улице Октябрьская в подмосковном Красногорске очистили от грязи по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Красногорска сообщил, что на обочине дороги напротив дома №2 не проводили уборку.

«Сотрудники РУАД №2 осмотрели автомобильную дорогу. Осмотр подтвердил наличие грязи и мусора на придорожной полосе. Работы по очистке придорожной полосы выполнены», - сказал начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

Он также добавил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«На территории горокруга Красногорск регулярные работы по очистке придорожной полосы автомобильной дороги на улице Октябрьской с 0 по 1,475 километр работниками ГБУ МО «Мосавтодор» проводятся согласно графику выполнения работ с периодичностью, установленной действующим контрактом. Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм. Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», - заключил Дмитрив.