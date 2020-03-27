РИАМО - 27 мар. Около 500 новых рабочих мест появятся в столичном поселке Коммунарка в рамках реализации двух инвестпроектов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Площади, которые предназначены для размещения магазинов и объектов сферы услуг, появились в составе двух жилых комплексов - «Скандинавия» и «Москва А101». Основная часть коммерческих помещений расположена на первых этажах жилых домов.

«Город заинтересован в проектах, способствующих созданию новых рабочих мест, увеличению налоговой базы в рамках округа, комфортной и безопасной среды», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Инвестором выступает ГК «А101». Компания в тестовом режиме запустила платформу «А101 Бизнес», которая поможет предпринимателям подобрать подходящее помещение.

В 2019 году ГК «А101» реализовала в Новомосковском административном округе столицы более 38 тысяч квадратных метров коммерческих площадей формата street retail, заняв на локальном рынке долю примерно 75%.