РИАМО - 27 мар. По данным на пятницу, в Московской области зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией, больше всего случаев выявлено в Одинцовском округе, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

«Восемь человек выписаны домой из стационаров. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме», - говорится в сообщении.

На лечении в подмосковных стационарах также находятся жители Москвы, Донецкой Народной Республики и Венесуэлы.

Одиннадцать случаев заболевания зафиксировали в Одинцовском городском округе, пять случаев выявили в Красногорске, четыре — в Реутове. Также по три случая заражения коронавирусом отмечены в Раменском городском округе, Балашихе, Истре, по два — в Долгопрудном, Люберцах и Ленинском округе. По одному случаю заражения выявили в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах, Мытищах, Павловском Посаде, Подольске, Жуковском, Лобне, Химках, Наро-Фоминском округе и Фрязине.

На данный момент по всему миру выявлено свыше 549 тысяч случаев заражения. В России зафиксировали 1036 заболевших.

В Подмосковье работает горячая линия: 8-800-550-50-30. Также информацию по заболеванию можно найти на сайте: https://covid.mz.mosreg.ru/.