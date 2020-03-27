РИАМО - 27 мар. Бесплатная сеть Wi-Fi от «МаксимаТелеком» заработала на новых перегонах Некрасовской линии Московского метрополитена, сервис запущен между станциями «Косино» и «Нижегородская», говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Для установки сервиса в тоннелях установили 22 базовые станции, протянули 28 километров оптического и электрического кабеля. Точками доступа оснащены все поезда 15-й линии московского метро.

«Строительство сетей связи одновременно с инфраструктурой метро позволило предоставить пассажирам бесплатный высокоскоростной интернет сразу в момент запуска новых станций. В этом году мы также протестируем заводское оснащение вагонов точками Wi-Fi и экранами, чтобы новые составы выходили на линии с готовыми сервисами», — заявил генеральный директор «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.

Таким образом, пассажирам метро предоставили бесплатный высокоскоростной интернет сразу в момент запуска новых станций.

В настоящее время в тоннелях московского метро размещено 1,1 тысячи базовых станций Wi-Fi. Точками доступа оснащено 99% подвижного состава, в том числе более 1,4 тысячи вагонов «Москва». Средняя скорость подключения поезда к сети составляет более 150 Мбит/с.

Благодаря Некрасовской линии подземки примерно на 20% снизится нагрузка на перегруженный юго-восточный радиус Таганско-Краснопресненской линии. Также благодаря новым станциям разгрузятся Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и другие близлежащие магистрали.