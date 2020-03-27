РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 мар. В период с 28 марта по 5 апреля автобусы в Домодедове будут ходить по расписанию воскресного дня, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В период с 28 марта по 5 апреля автобусы будут осуществлять работу по расписанию воскресного дня», - говорится в сообщении.

25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.