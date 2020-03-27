РИАМО - 27 мар. В столичном районе Печатники в ходе конфликта кассир магазина ударил мужчину в голову, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

Пострадавшего 1979 года рождения госпитализировали в больницу.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД продавец 1994 года рождения был задержан и изобличен в совершении данного преступления», — сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного возбудили дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».