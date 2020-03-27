РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая компания будет приобретать и доставлять своими силами продукты питания и медикаменты жителям старше 65 лет, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«С 26 марта до 14 апреля жители Климовска старше 65 лет согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева находятся на самоизоляции во избежание заражения коронавирусом. В помощь климовчанам старшего поколения, проживающим в домах, которыми управляет МУП «СЕЗ», наша управляющая организация приняла решение оказать при необходимости поддержку», - говорится в сообщении.

Те, кому-то нужна помощь в приобретении и доставке продуктов питания, медикаментов, могут позвонить по телефону: 8(496)760-43-38 в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.