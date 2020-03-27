РИАМО - 27 мар. Московские экологи прогнозируют на ближайших выходных повышение уровня загрязнения воздуха из-за антициклона, поэтому специалисты советуют провести эти дни дома, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



«Сейчас Москва оказалась под влиянием антициклона и его влияние усиливается: нет осадков, стихает ветер, температура воздуха повышается. В итоге становятся хуже условия для естественного очищения атмосферы, что на фоне отсутствия осадков может привести к кратковременному повышению уровня загрязнения воздуха и появлению неприятных запахов», - сказал Бирюков.



По его словам, при таких условиях рекомендуется ограничить пребывание на улице, в частности, людям, которые страдают аллергией и заболеваниями органов дыхания.



«Сейчас уже зацвели растения-аллергены в Московском регионе, возможен перенос пыльцы из южных регионов России и Европы, в Центральном федеральном округе начали фиксировать лесные пожары. Наличие в воздухе всех этих компонентов в условиях плохого рассеивания может негативно сказаться на самочувствии», - добавил Бирюков.



Он уточнил, что неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться с сегодняшнего дня и до воскресенья включительно.

За оперативной информацией можно обращаться на информационные ресурсы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (http://www.dpioos.ru/eco/ru/press_center). В реальном времени данные доступны на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг» (https://mosecom.mos.ru/).



