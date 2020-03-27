РИАМО - 27 мар. Мойки автомобилей прекратят работать с понедельника в Подмосковье, заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Мойки автомобилей работать не должны», - сказал Хромов.

Он отметил, что исключения составляют только те предприятия, которые проводят мойку транспортных средств для жизненно важных направлений.

«Строительные магазины тоже не относятся к магазинам по продаже жизненно важных предметов», - заключил Хромов.

На территории Подмосковья с 28 марта будет приостановлена работа объектов розничной торговли, исключение составят аптеки и продуктовые магазины, а также те магазины, где продаются непродовольственные товары первой необходимости.

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