РИАМО - 27 мар. Столичные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании москвички, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», - сказала Иванова.

Утром 22 марта подозреваемый, находясь в подъезде жилого дома в городе Зеленограде, напал на 23-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Сейчас злоумышленник задержан, ему предъявили обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.