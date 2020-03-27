РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мар. Врачи городской клинической больницы Мытищ приняли участие в прямом эфире с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщается на сайте администрации городского округа.

26 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил в эфире телеканала «360». Глава региона рассказал о мерах, которые направлены на снижение риска распространения в Подмосковье коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках прямого эфира состоялось включение с врачами Мытищинской ГКБ. Заведующий приемно-диагностическим отделением Виталий Шконда рассказал о мерах, которые предпринимают в больнице.

«Мы готовы к приему пациентов. Работаем в круглосуточном режиме. И сейчас оказываем только экстренную медицинскую помощь, плановая госпитализация приостановлена. Поэтому количество пациентов уменьшилось примерно на 30%. В целом, ситуация стабильная», - сказал Шконда.

Заведующая пульмонологическим отделением Марина Мясина обратилась к телезрителем старшего поколения.

«Сейчас нужно как никогда заботиться о людях старшего поколения. Пожилым людям нужно оставаться дома, не посещать общественные места и соблюдать все рекомендации специалистов. Именно пожилые люди, как показывает мировая практика, подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией. Пожалуйста, помните об этом. Сейчас не время шутить со здоровьем», - отметила Мясина.

Сделали акцент и на здоровье детей. По словам заведующего детским инфекционным отделением Юрия Михайлюка, количество детей с диагнозами ОРВИ и пневмония сейчас существенно сократилось.

«Ситуация действительно стабильная. Но сейчас каникулы, потом дети перейдут на дистанционное обучение. Не всегда родители дома. Поэтому все таки нужно постоянно говорить детям о мерах профилактики, гигиене рук. Однозначно, нужно ограничить пребывание детей в общественных местах», - сказал Михайлюк.

В материале добавляется, что губернатор поблагодарил врачей и медицинских сестер Московской области за работу. И отмечается, что сейчас медики работают на износ, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

«В связи с возросшей нагрузкой для врачей и медицинских работников предусмотрены дополнительные выплаты: врачам - плюс 50 тысяч рублей к зарплате, медсестрам и фельдшерам - плюс 30 тысяч, младшему медперсоналу - плюс 10 тысяч. По последней информации, в Московской области никто из 49 пациентов с коронавирусом не находится в тяжелом состоянии. Восемь заболевших уже выздоровели — их выписали из больниц», - заключается в сообщении.