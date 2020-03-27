РИАМО - 27 мар. Главное управление МЧС России по Московской области призывает жителей Подмосковья не жечь сухую траву и пресекать попытки ее поджога, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Ежедневно сотрудники МЧС более 200 раз выезжают на тушение травы.

«Опасная традиция выжигать сухую траву может обернуться настоящим бедствием. Этот процесс зачастую неконтролируемый, при сильном ветре огонь может быстро распространится как на лесной фонд, так и к населенным пунктам», - говорится в сообщени.

Сотрудники регионального главка МЧС уже возбудили более 150 административных дел за нарушение порядка выжигания сухой травы в отношении граждан и в отношении должностных лиц. За нарушение этих правил можно получить предупреждение или штраф в 10 тысяч рублей.

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