РИАМО - 27 мар. В тематическом парке «Остров мечты» завершили дезинфекцию пространства, на обработку ушло 30 тысяч литров раствора, говорится в сообщении пресс-службы «Острова мечты».

«В тематическом парке «Остров мечты», который временно закрыт в связи с профилактикой коронавируса, завершились работы по дезинфекции пространства. Специалисты обработали всю крытую часть комплекса общей площадью 300 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Из-за введенного режима повышенной готовности в столице парк «Остров Мечты» закрыли до 10 апреля.

Те, кто купил билеты на период закрытия парка, могут сдать или поменять билет. Для этого нужно направить письмо на электронную почту: tickets@dreamisland.ru.

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