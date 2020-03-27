РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. В подмосковном Подольске с 27 марта подать заявление на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства можно в электронном виде, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует об изменениях в процедуре и графике приема населения по предоставлению государственных услуг, связанных с выдачей разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств, свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов.

«С 27 марта подать заявление на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства можно в электронном виде путем направления заявления установленного образца и заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений на электронный адрес tn50_46282@mvd.ru отдела технического надзора. Решение по заявлению поступит на адрес, указанный в заявлении», - говорится в сообщении.

Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельства по допуску транспортного средства к перевозке опасных грузов производится по предварительной записи по телефону: 8 (496) 768-16-45.

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