РИАМО - 27 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории промзоны ЦИЭ города Зеленограда площадью 70,94 гектара, говорится в сообщении пресс-службы комитета города по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

«Власти Москвы стремятся к гармоничной застройке территории бывших промзон, чтобы там появлялись не только жилые комплексы, но и социальные, общественные объекты, формировались новые рабочие места», – сказала председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

По словам Пятовой, проект планировки территории в Зеленограде отвечает всем требованиям.

Площадь нежилой застройки составляет 410 тысяч квадратных метров, включая школы на 1,3 тысячи мест, детские сады на 600 мест, университет, административные здания, торговые объекты, паркинг.

Планируется, что в новом микрорайоне будут проживать порядка 9,4 тысячи человек, создадут около 11,8 тысячи рабочих мест. Проект планировки территории вынесут на публичные слушания.

Центр информатики и электроники (ЦИЭ) – нереализованный советский проект. В настоящее время территория заброшена.