РИАМО - 27 мар. Банки России готовят программы с беспроцентными кредитами на полгода для выплат заработной платы работникам малого и среднего бизнеса, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Для малого и среднего предпринимательства с банками России готовится продукт. Бизнесу, попавшему в трудную ситуацию, будут выдаваться кредиты на выплату заработной платы под ставку ноль процентов годовых на шесть месяцев. Начнут ВТБ и Сбербанк», - сказал Хромов в ходе онлайн-общения с бизнесом.

Он отметил, что расчет будет производиться по уровню МРОТ и подтвержденному количеству работников на предприятии.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и общей волатильностью на финансовых рынках в России принимается ряд мер для поддержки обычных граждан, представителей малого и среднего бизнеса.

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