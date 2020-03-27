РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мар. В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» перешла на особый режим работы с пятницы, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Телефон для справок: 8-495-586-40-64», - говорится в сообщении.

Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельства по допуску транспортного средства к перевозке опасных грузов, производится по предварительной записи по номеру телефона: 8-495-586-07-17.

В материале добавляется, что с пятницы подать заявление на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства можно в электронном виде. Для этого необходимо направить заявление установленного образца и заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений на электронный адрес отдела технического надзора: tn50_46211@ mvd.ru. Решение по заявлению поступит на указанный заявителем электронный адрес.