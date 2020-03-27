РИАМО – 27 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудники администрации президента, работавшие в удаленном режиме, продолжат трудиться и на следующей неделе, которая объявлена нерабочей, сообщает Газета.ru.

«Речь не идет о выходных днях в классическом понимании. Этот режим выходных дней введен, чтобы снизить контакты между людьми», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что работу из дома не только не запрещают, но и приветствуют.

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 840 до 1036. В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

Двадцать пятого марта президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил следующую неделю нерабочей. Такая мера призвана снизить распространение коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>