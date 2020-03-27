РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. Сортировочный пункт твердых бытовых отходов «ЭКО-СТАРТ» в Люберцах закрыли по решению суда, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

На территории Люберец действует сортировочный пункт твердых бытовых отходов ООО «ЭКО-СТАРТ», в отношении деятельности которого в администрацию горокруга поступали многочисленные обращения жителей на неблагоприятное качество проживания вблизи объекта. Администрацией совместно с представителями министерства экологии и природопользования Московской области были выявлены нарушения эксплуатации данного объекта.

«В Арбитражный суд Московской области, администрацией Люберец подавались исковые требования о прекращении деятельности предприятия ООО «ЭКО-СТАРТ», в связи с выявленными нарушениями. Арбитражным судом Московской области, 12 марта 2020 года принято решение об удовлетворении исковых требований. Суд решил прекратить деятельность ООО «ЭКО-СТАРТ» на территории Люберец», - говорится в сообщении.

Также суд обязал привести используемую территорию в первоначальное состояние, освободив его от твердых бытовых отходов, взыскать с ООО «ЭКО-СТАРТ» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 12 тысяч рублей за рассмотрение дела в Арбитражном суде.