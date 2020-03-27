РИАМО - 27 мар. Власти Подмосковья рассматривают вопрос отсрочки по аренде муниципального имущества для бизнеса, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Отсрочка по аренде муниципального имущества, вопрос будь рассмотрен в ближайшие две недели», - сказал Хромов.

Он отметил, что сейчас идет анализ наиболее пострадавших секторов.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и общей волатильностью на финансовых рынках в России принимается ряд мер для поддержки обычных граждан, представителей малого и среднего бизнеса.

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