РИАМО - 27 мар. Власти Подмосковья рассматривают вопрос отсрочки по аренде муниципального имущества для бизнеса, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.
«Отсрочка по аренде муниципального имущества, вопрос будь рассмотрен в ближайшие две недели», - сказал Хромов.
Он отметил, что сейчас идет анализ наиболее пострадавших секторов.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и общей волатильностью на финансовых рынках в России принимается ряд мер для поддержки обычных граждан, представителей малого и среднего бизнеса.
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