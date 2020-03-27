РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. Жители Люберец могут посмотреть детское кино в рамках онлайн-марафона, присоединившись к «Неделе детского кино» , говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«Люберчане могут присоединиться к «Неделе детского кино» в онлайн режиме. Мероприятие пройдет в два этапа: с 23 марта по 29 марта и с 6 апреля по 12 апреля. Организаторами выступают министерство культуры Московской области и «Мособлкино»»,- говорится в сообщении.
Для онлайн-просмотров отобрали советские детские фильмы-сказки, фильмы подростковой тематики и о Великой Отечественной войне. Жители Люберец также могут ознакомиться с информацией о создании картин и прослушать короткие лекции о фильмах с участием известных российских киноведов, режиссеров и актеров.
Посмотреть все фильмы списка «100 фильмов для школьников» можно по ссылке. Посмотреть лекции из цикла «История отечественного кино для школьников».
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