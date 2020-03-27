РИАМО - 27 мар. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин, приняла решение подготовить проект планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети – проектируемых проездов №635, №636, участка Проектируемого проезда №6522 в районе Ново-Переделкино (ЗАО), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Общая протяженность участков дорожной сети, по которым будет разработан проект планировки, – 2,7 километра. Это позволит улучшить транспортную доступность территории, ограниченной Новопеределкинской и Новоорловской улицами, рекой Сетунь, Проектируемым проездом №6662 и Ульяновским лесопарком», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Также в районе Ново-Переделкино построят технопарк в составе производственного комплекса общей площадью 10,5 тысяч квадратных метров по адресу: Новоорловская улица, 3А. Соответствующее решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы приняли на заседании ГЗК 26 марта 2020 года.

Благодаря реализации проекта в районе появятся новые рабочие места. Проект изменений в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания.