РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 мар. Конференцию «Цифровые образовательные ресурсы» в Мытищах дистанционно посетили более 600 человек, сообщила заместитель главы администрации городского округа Мытищи Елена Стукалова.

26 марта состоялась Х Ежегодная практическая конференция городского округа Мытищи «Цифровые образовательные ресурсы». Особенность этой конференции не только в том, что она является юбилейной – впервые, в связи с ситуацией, она прошла в дистанционном формате.



«Конференцией было предусмотрено пять секций, мастер-классы и семинар, на которых спикерами обсуждались темы цифровых технологий в школе, информатизации дошкольного образования, электронное обучение, компьютерное творчество, проектная деятельность, цифровые технологии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Информация и опыт, которыми обмениваются участники конференции, передается в коллективы образовательных организаций не только Мытищ, но и всей Московской области. В режиме реального времени, секции конференции посмотрели более 600 человек», – написала Стукалова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что в рамках конференции были проведены три номинации, победителями которых стали: в номинации IT-activity – школа № 4, в номинации «Роборазвитие» – лицей №15, в номинации «Информационная образовательная среда» – детский сад №67.

«Спикерами конференции выступили учителя мытищинских школ, заведующие и воспитатели детских садов, психологи, аспиранты Московского государственного областного университета, преподаватели Института физики, технологии и информационных систем Московского государственного педагогического университета, которые давали практические рекомендации и предлагали инструменты, которые педагоги могут использовать в своей работе», – отметила Стукалова.

Она сообщила, что организаторами конференции выступили: учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы – центр компьютерных технологий, подразделение проектов и программ развития «Управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления округа», управление образования администрации округа, учебно-методический центр работников образования. Ознакомиться с материалами в записи можно на сайте.