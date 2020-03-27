РИАМО - 27 мар. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, какие поправки в Конституцию РФ россияне считают наиболее важными, среди них – качество медицины и социальная поддержка, сообщается на сайте ВЦИОМ.

В России планируют провести общероссийское голосование о поправках в Конституцию страны.

«Среди конкретных поправок, предложенных для оценки нашим соотечественникам, наиболее важной россияне считают со стороны государства обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания (95%)», - говорится в материале.

93% россиян считают значимым признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки.

Для 92% россиян важны в равной степени предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия, гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат, а также обязательная ежегодная индексация пенсий.

91% жителей России считают важным обязательство со стороны государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию нашей страны, 90% - признание государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.

Также для 89% россиян важным вопросом является закрепление в Конституции защиты исторической правды и положение о территориальной целостности и неделимости страны.

В ряд значимых поправок вошли также обеспечение защиты цифровой информации и персональных данных (86% россиян), защиты животных и формирование ответственного отношения к ним (85%), меры по поддержке и укреплению международной безопасности и обеспечение мирного сосуществования государств и народов,

Кроме того, россияне считают важным введение ограничения для муниципальных и государственных чиновников на хранение материальных ценностей за пределами РФ (81%) и защиту института брака как союза женщины и мужчины (80%).