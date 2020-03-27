РИАМО - 27 мар. В столице установилась теплая солнечная погода, за три дня на территории города было зафиксировано 16 случаев загорания сухой травы, сообщил журналистам в пятницу начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Москве Максим Комаров.

«Только за три дня на территории города (произошло – ред.) 16 загораний сухой травяной растительности. Слава богу, не допущен переход на здания и сооружения или гибель людей», - рассказал Комаров.

Он напомнил всем, кто собирается проводить ближайшие выходные на даче, о запрете разведения костров на территории населенных пунктов и садовых товариществ. Кроме того, при приведении в порядок своих участков запрещено сжигать сухую траву. Вместо этого, ее необходимо свозить на санкционированные свалки.

Также во время пожароопасного периода нельзя допускать скопления и складирования горючих материалов.