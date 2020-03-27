РИАМО - 27 мар. Подмосковные предприниматели могут задать вопросы об организации работы на следующей неделе по номеру телефона «0150» или на сайте mosreg.ru, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия ряда социальных и экономических мер из-за эпидемии коронавируса. В частности, дни с 28 марта по 5 апреля будут выходными.

«Попробую рассказать о рекомендациях на следующую неделю для бизнеса. Вышли рекомендации министерства труда и социальной защиты РФ - трактовка того, какая заработная плата должна быть выплачена тем, кто выходит на рабочее место. Заработная плата будет в обычном размере <...>. Если будут вопросы - направляйте на «0150», mosreg.ru», - сказал Хромов в ходе онлайн-общения с бизнесменами.

Хромов отметил, что на предстоящей неделе продолжат работу организации, которые отвечают за безопасность, обеспечение населения товарами первой необходимости, производители этих товаров, транспортно-логистические компании.

Кроме того, будут открыты медучреждения, аптеки, банки, отделения Пенсионного фонда, компании социальной сферы, энергетические компании. Также «коронавирусные» каникулы не распространяются на организации с производством непрерывного цикла.