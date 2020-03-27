РИАМО - 27 мар. Во время выходных или работы на дому, когда множество людей находится в самоизоляции или на карантине из-за коронавируса, важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности в быту, сообщил журналистам в пятницу начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Москве Максим Комаров.

«Безопасность детей всегда очень актуальная тема. За последние пять лет на пожарах в Москве, к сожалению, погибло 18 детей. Еще 254 ребенка получили травмы. За 2019 год статистика была с гибелью семи детей, а 40 с лишним получили травмы. Поэтому даже в обыденных условиях мы имеем трагические факты с гибелью детей», - рассказал Комаров.

Он призвал родителей не оставлять детей на долго без присмотра и максимально ограничить доступ к спичкам, зажигалкам, свечам и горючим жидкостям. Кроме того, важно привить детям понимание, почему использование тех или иных предметов может быть опасным. В таких ситуациях будет полезен личный пример.

«Если сами выполняете меры безопасности, объясняя ребенку, почему я не оставляем, допустим, прибор включенным в розетку, почему надо обязательно выключать после использования электрочайник, вы добьетесь наиболее эффективного результата», - отметил Комаров.

Он также добавил, что будет лучше воздержаться от употребления алкогольных напитков, а также обращать внимание на тех, что живет вокруг. Кроме того, необходимо исключить загромождение проезда к жилым домам и избавиться от захламлений в подъездах.

По словам спасателя, родители должны сами учить детей, как действовать во время пожара. В первую очередь, надо понимать, что дым опаснее огня, и, если он распространяется по лестничной клетка, ребенку надо постучаться к соседям и не выбегать на улицу по задымленному подъезду. Будет лучше закрыться в квартире, ограничив попадание дыма внутрь с помощью мокрых вещей, позвонить по телефонам экстренных служб 101 и 112, а также привлечь внимание людей на улице.

В случае задымления в квартире, ребенок должен лечь на пол и, закрыв от дыма дыхательные пути, постараться покинуть помещение. Спасатель также добавил, что в случае пожара ни в коем случае нельзя прятаться под кровать или в шкаф, откуда потом будет очень сложно выбраться.