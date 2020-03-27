РИАМО – 27 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию об обнаружении коронавируса у сотрудника администрации президента, сообщает Газета.ru.

При этом Песков подтвердил только один случай заболевания в администрации. Он подчеркнул, что в Кремле приняли все санитарные меры, чтобы вирус не распространялся.

«Мне известно об одном случае. Я могу только один подтвердить», — отметил Песков.

По его словам, Владимир Путин не контактировал с заболевшим сотрудником. Пресс-секретарь также подчеркнул, что этот случай еще раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда всем участникам встреч с президентом предлагают сначала пройти тест на коронавирус.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло до 1036. В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения Covid-19.

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