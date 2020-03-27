РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. В подмосковных Люберцах после столкновения с другой машиной опрокинулся автомобиль, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Водитель 1989 года рождения на Chevrolet при попытке обогнать двигающийся автомобиль спереди в попутном направлении столкнулся с ним. После этого машина наехала на бетонный блок и опрокинулась», - сказал собеседник.

Он добавил, что водители обоих автомобилей не пострадали.