РИАМО - 27 мар. Из-за необычно теплой погоды перелетные птицы вернулись в Московскую область на несколько недель раньше обычного срока, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства экологии и природопользования.

Прилет птиц зафиксировали биологи, которые ведут наблюдения за редкими видами флоры и фауны по заказу областного Минэкологии.

«Первые журавли были отмечены в Талдоме уже 21 марта. Наблюдался пролет гусей, чибисов, лебедей, появились первые маленькие стайки скворцов. Грачи прилетели еще раньше, в конце февраля. Кроме того, на месяц раньше зацвели редкие растения – например, печеночница, мать-и-мачеха, медуница», - сказала заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Кроме того, она подчеркнула, что раньше времени началось цветение аллергенных растений, в первую очередь ольхи.