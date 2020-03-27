РИАМО - 27 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть все места массового отдыха на курортах до 1 июня, а заведения общественного питания — до 5 апреля, сообщается на сайте kp.ru.

Общепитов, которые торгуют дистанционно, меры не коснутся.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения», — отмечается в материале.

Премьер-министр попросил граждан регионов воздержаться от поездок, в том числе в целях туризма и отдыха.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 542 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 24 тысяч заболевших, выздоровели более 124 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 1036 случаев заражения, 45 пациентов выздоровели.

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