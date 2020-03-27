РИАМО - 27 мар. Впервые в истории Московского зоопарка в экспозиции появился богомол филлокрания, он же богомол-привидение, посмотреть на это насекомое можно в павильоне «Птицы и бабочки», говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

Насекомое также называют богомолом-призраком или «мертвым листом». Он встречается в засушливых регионах Африки и на Мадагаскаре.

«У богомола-привидения крайне высокая способность маскироваться. Он очень похож на веточку с высохшим листом, из-за чего почти незаметен даже на переднем крае террариума. При угрозе насекомое может входить в состояние танатоза (мнимой смерти). По сравнению с другими богомолами богомолы-привидения довольно малы, имея длину тела до 50 миллиметров», - говорится в сообщении.

Кроме того, богомолы-привидения отличаются от других представителей своего отряда тем, что они почти не агрессивны друг к другу. Это позволяет содержать их группами.

Это насекомое обитает на втором этаже павильона «Птицы и бабочки» на выставке «Инсектопия». В центре павильона находится экспозиция, имитирующая тропический лес, где располагаются порхающие среди растений бабочки из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В начале марта они вышли из куколок, впервые в этом году полученных зоопарком.

«Каждое новое поступление на экспозицию – это событие для зоопарка. Особенно если животное впервые в нашей коллекции. Его не сразу можно увидеть, поэтому мы призываем всех посетителей проявить терпение и остаться у этого террариума подольше», - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.