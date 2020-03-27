РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 мар. Сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль на улице Терешковой в подмосковной Балашихе, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 27 марта в 09:10 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Терешковой. В 09:27 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали четырех человек и одну единицу техники.