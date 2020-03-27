РИАМО – 27 мар. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал приостановить работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений вслед за Москвой в остальных регионах России с 28 марта по 3 апреля, сообщает ТАСС.

Такое заявление глава российского кабмина сделал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусом.

«Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим, считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», - подчеркнул Мишустин.

По словам премьера, ограничения касаются индустрии развлечений и досуга. Также Мишустин призвал россиян отнестись к введенным мерам серьезно.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 840 до 1036.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>