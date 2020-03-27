РИАМО - 27 мар. Во время ограничительных мер, введенных для профилактики распространения коронавируса, службы МЧС проведут онлайн мастер-классы по пожарной безопасности в быту, сообщил журналистам в пятницу начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Максим Комаров.

«На базе официальных аккаунтов МЧС России <...> мы проводим мастер-классы по обучению различным мерам пожарной безопасности. Хотим использовать самые популярные образовательные площадки у детей и родителей и организовать соответствующие мастер-классы и там», - рассказал Комаров.

Он добавил, что подробная информация о пожарной безопасности в быту также появится на стендах у многоквартирных жилых домов, сайтах образовательных учреждений, а также будет распространяться через социальные службы и волонтеров.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>