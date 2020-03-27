РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мар. С 1 апреля в подмосковном Красногорске гарантирующим поставщиком электроэнергии вместо АО «Красногорскэнергосбыт» станет ПАО «МОЭСК», сообщил заместитель главы администрации округа Анатолий Миначенков.

В администрации Красногорска в пятницу провели брифинг, посвященный смене гарантирующего поставщика. На вопросы журналистов ответили также директор филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» Андрей Потапенков и генеральный директор АО «КЭС» Евгений Жубанов.

«Мы собрались в формате брифинга с целью информирования населения о том, что у нас с 1 апреля текущего года меняется гарантирующий поставщик с АО «КЭС» на ПАО «МОЭСК», - сказал Миначенков.

По словам Потапенкова, смена гарантирующего поставщика не приведет к изменению тарифов для населения. В Красногорске компания будет обслуживать порядка 58 тысяч граждан и около 1420 юридических лиц.

«Населению не будет необходимости переоформлять какие-либо договоры. Законодатель трактует так, что получение первого платежа в адрес гарантирующего поставщика является должным образом оформленным договором энергоснабжения», - пояснил Потапенков.

Однако юридическим лицам придется переоформлять договоры с «МОЭСК». Пока это можно сделать только в офисе по адресу: город Химки, Юбилейный проспект, дом №77. Позднее планируется открыть клиентский офис в Красногорске, на 5-м этаже торгово-делового центра «Парк Авеню» в доме №11А по улице Парковой.

«Важно четко отфиксировать тот объем электроэнергии, который клиенты потребили на 1 апреля. Это нужно для того, чтобы прекратить расчеты с «Красногорскэнергосбытом» и не иметь никаких разногласий. Второе - с этих показаний начнутся расчеты с ПАО «МОЭСК», - подчеркнул Потапенков.

Показания счетчика важно списать и передать в ПАО «МОЭСК» в период с 1 по 10 апреля. Сделать это можно онлайн на сайте sbyt.moesk.ru или по телефону контактного центра: 8(499)550-95-50.