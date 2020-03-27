РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали 31-летнего приезжего, подозреваемого в краже из производственного цеха оборудования стоимостью 150 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции поступило заявление от 26-летнего местного жителя о том, что из помещения производственного цеха на Нефтебазовском проезде Подольска неизвестный похитил гидравлическую скобу для клепания рамы, принадлежащую заявителю. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 150 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 31-летнего уроженца республики ближнего зарубежья. Похищенное оборудование изъяли и возвратили владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.