РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 мар. В подмосковной Балашихе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода, он получил телесные повреждения и был госпитализирован, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 25 марта в 17:00 недалеко от дома №18 по Балашихинскому шоссе.

«Водитель автомашины Mitsubishi Outlander на дворовой территории совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переезжал проезжую часть на самокате справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в Балашихинскую областную больницу», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах, а также при передвижении в местах возможного появления детей, соблюдать скоростной режим, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

Госавтоинспекторы также призвали родителей прежде, чем разрешить ребенку кататься на велосипеде, самокате, скейтборде, во избежание травматических ситуаций на дороге самостоятельно инструктировать их о ПДД и правилах поведения на улицах.

«Убедитесь, что ребенок способен самостоятельно ездит на данных средствах передвижения! При пересечении проезжей части лица, управляющие велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения должны ее переходить по пешеходному переходу, а не переезжать», - заключается в материале.