РИАМО – 27 мар. Согласно поправкам к Кодексу об административных нарушениях, за несоблюдение режима карантина в случае гибели зараженного нарушителем человека могут наложить штраф от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

«Если действия гражданина во время карантина представляют опасность для окружающих, с него могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей», - отмечается в материале.

Максимальное наказание —1 миллион рублей. Такой штраф может быть наложен на юридическое лицо, действия которого привели к чьей-либо гибели в следствии несоблюдения карантина и заражения.

Вспышка коронавируса произошла в центральном Китае в конце прошлого года. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 540 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. В России зафиксировано 1036 случаев заражения, 45 пациентов выздоровели.

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