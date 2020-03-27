Как платно сдать тест на коронавирус без симптомов

С 26 марта в Московском регионе появилась возможность платно сдать тест на коронавирус для переживающих за свое здоровье. Жители Москвы и Московской области без симптомов ОРВИ и не контактировавшие с больными коронавирусом могут обратиться в клиники «Гемотест».

О возможности в скором времени платно проводить анализы на коронавирус также заявили представители клиники «Инвитро». Компания планирует начать предоставление услуги до конца апреля.

Бесплатное тестирование на коронавирус пока осуществляется только по назначению врача для граждан, имеющих симптомы ОРВИ или находящихся в группе риска.

Самое важное о коронавирусе. Онлайн‑трансляция РИАМО>>