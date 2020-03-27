Как платно сдать тест на коронавирус без симптомов

Кто проводит тесты
С 26 марта в Московском регионе появилась возможность платно сдать тест на коронавирус для переживающих за свое здоровье. Жители Москвы и Московской области без симптомов ОРВИ и не контактировавшие с больными коронавирусом могут обратиться в клиники «Гемотест».
О возможности в скором времени платно проводить анализы на коронавирус также заявили представители клиники «Инвитро». Компания планирует начать предоставление услуги до конца апреля.
Бесплатное тестирование на коронавирус пока осуществляется только по назначению врача для граждан, имеющих симптомы ОРВИ или находящихся в группе риска.
Где сдать анализ платно
В Москве можно сдать анализ в клиниках «Гемотест» по адресам:
- Рождественский б-р, д. 21, стр. 2 (время приема: 11:00-17:30);
- пос. Коммунарка, ул. Лазурная, д. 6 (время приема: 11:00-18:00);
- Хамовнический вал, д. 14 (время приема: 11:00-17:30);
- ул. Ладожская, д. 8 (время приема: 11:00-18:15);
- ул. Сергия Радонежского, д. 8 (время приема: 11:00-18:00).
В Московской области клиники, принимающие биоматериал для исследования, работают в шести городах:
- Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 7Б (время приема: 11:00-17:30);
- Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 (время приема: 11:00-18:00);
- Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 46 (время приема: 11:00-17:30);
- Красногорск, ул. Успенская, д. 24 (время приема: 11:00-18:00);
- Балашиха, проспект Ленина, д. 8 (время приема: 11:00-17:30);
- Одинцово, ул. Любы Новоселовой, дом 12А (время приема: 11:00-17:30).
Сколько стоит услуга и как берут анализ
Стоимость исследования на коронавирусную инфекцию составляет 1 490 рублей. Еще 410 рублей берут за взятие биоматериала.
Специалисты берут мазок из носоглотки и из зева, чтобы исследовать соскоб клеток. Если исследователи клиники получат положительный или сомнительный результат, в течение двух часов биоматериал будет отправлен на дополнительное тестирование в лабораторию Роспотребнадзора.
Как подготовиться к исследованию
Анализ необходимо сдавать натощак или не менее чем через три часа после приема пищи, в течение этого времени не следует чистить зубы, полоскать рот и что-либо пить.
Накануне взятия мазка также нельзя промывать нос. В день сдачи анализа также запрещается использовать назальные капли.
Противопоказаний для проведения исследования не существует.
При заказе исследования необходимо предъявить паспорт.
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