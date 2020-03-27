РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мар. Набережную с велодорожками, спусками к воде, а также причалом и зонами отдыха планируют обустроить в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска в нынешнем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева в этом году продолжится масштабное благоустройство в микрорайоне Павшинская пойма города Красногорска. По береговой линии Москвы-реки построим пешеходную набережную с велодорожками и спуски к воде», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он также добавил, что будут оборудованы площадки для отдыха и пассажирский причал для речных судов. Появятся малые архитектурные формы, будет выполнено благоустройство территории с созданием газонов и цветников, будут высажены деревья и кустарники.

На набережной от храма до моста уже завершены работы по устройству плиточного покрытия, сети уличного освещения, ограждения, в том числе леерного. Ведутся работы по обустройству лестницы и спуска к воде со стороны храма, беговой дорожки. На склоне подготовлено основание для газона. Начали установку малых архитектурных форм - лавочек, урн. Также со стороны дома №36 по Красногорскому бульвару появится лестнично-лифтовой спуск.

«В преддверии сезона можно вспомнить, какие масштабные работы были проведены, как пространство уже «живет» и стало новой точкой притяжения микрорайона», - заключил Хайкин.