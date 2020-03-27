РИАМО - 27 мар. Более 200 человек с повышенной температурой выявили в московском метро за сутки, пассажиров призвали оставаться дома, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Вчера в метро было выявлено 250 человек с температурой», — говорится в сообщении.
Сейчас число пассажиров в метро сократилось.
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