Коронавирус изменил привычки горожан. Тщательно мыть руки, чихать «в локоть», не трогать лицо, кажется, научились уже все. А после того, как людям посоветовали оставаться дома, новых привычек стало еще больше. Обозреватель РИАМО спросила у жителей Московского региона, чему они научились в эпоху коронавируса.

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Ольга, 33 года, домохозяйка:

«Антисептик теперь наше все. Я его сделала сама, по рецепту из интернета. Я просто смешала гель алоэ со спиртом и залила в диспенсер из-под жидкого мыла. Все спрашивают, где я взяла спирт. У папы стоял лет пять в гараже! Теперь этот гель всегда со мной.

В магазине расплатилась наличкой – брызнула на руки, в подъезде взялась за поручни – себе и детям брызнула, и так далее.

Мы всей семьей стали регулярно пить витамины. Даже муж, который выпивал витаминку раз в полгода, теперь пьет их каждый день. По совету врача я стала каждое утро натощак и в течение дня пить воду с лимоном. Еще добавила в рацион экстракт эхинацеи в таблетках.

Я полностью перешла на онлайн-шоппинг. Теперь все покупки – только онлайн! Исключение составляют свежие фрукты и овощи. Их я по-прежнему покупаю в любимой палатке рядом с домом».

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Анастасия, 35 лет, редактор:

«Вызовы времени диктуют новые правила. Вот какими привычками я обзавелась:

- кнопки в лифте нажимаю ключами, и ребенка уже этому трюку научила;

- наношу антисептический гель после каждого касания дверных ручек в подъезде и садике и перед тем, как взяться за руль в авто;

- протираю антибактериальными салфетками ежедневно телефон и дверные ручки в квартире;

- не строю планы поездок на выходные, отказываюсь от походов в кафе, поликлинику, ТЦ и другие общественные места, гуляю с ребенком в парке;

- не строю планы на семейный отпуск за границей – надеемся, что поездим по российским городам на своей машине;

- не езжу в метро и автобусах, такси – в экстренном случае, в основном – свой автомобиль;

- чихаю в сгиб локтя, чешу нос и глаза салфеткой, хотя чаще своей одеждой.

Пока мне сложно дается мыть руки до приготовления пищи и перед едой: обычно я обходилась тем, что мыла руки с мылом после прихода с улицы домой и после посещения туалета.

Сложно не трогать лицо – оказывается, я это делаю постоянно! Волосы вечно щекочут, и я их поправляю. Выход – носить шапку или ленту».

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Сергей, 45 лет, IT-специалист:

«Когда пару недель назад это все началось, мне на Youtube попался видеоролик с советами от итальянской бабушки Розы. Первый совет бабули – мыть руки! Руки я стал реально мыть чаще и тщательнее, и на работе, и дома.

Правда, другими полезными привычками я так и не обзавелся.

Не обниматься и не целоваться со знакомыми на улице – так я и раньше этого не делал, мы же не итальянцы!

А чихать в локоть, как советует бабушка Роза и врачи, мне неудобно. Однажды я так ударил локтем себе в нос, что даже кровь пошла».

Вероника, 40 лет, фрилансер:

«Я хоть и мама со стажем, никогда не была фанатом прогулок с детьми, для меня это была такая родительская повинность. Но теперь я оказалась с двумя детьми на карантине, в театр и музей не сходишь, а в гости уже никто не позовет... Чтобы не сойти с ума в четырех стенах, остается только гулять. И это лучшее, что у нас осталось!

Я поняла, какое это счастье – просто пройтись по улице, пока не запретили. Я давно не получала такого удовольствия от прогулок с детьми. Кстати, мамы на детских площадках из-за коронавируса уже не такие общительные и не пристают с разговорами!»

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Василиса, 36 лет, pr-менеджер:

«Мы решили научить ребенка главному – правильно мыть руки. Мне понравилась одна простая идея: петь песенку, чтобы мыть руки положенное время – не менее 20 секунд. Я даже провела опрос в соцсетях – какие песенки подошли бы для маленьких детей. Нам понравился вариант оптимистичной Happy Birthday. Пока моем руки, пропеваем ее два раза, а если забыли про песенку, она сама напоминает».

Елена, 29 лет, юрист:

«Главная привычка моих знакомых – рассылать «коронавирусные» мемы друг другу. Еще пару недель назад все рассылали друг другу тревожные новости, а теперь – одни сплошные мемы. Причем везде, от школьного до рабочего чатов.

С утра встал, почитал ленты в соцсетях и поделился понравившимися картинками и видео с друзьями! Потом ржем полдня – это лучше, чем в панике скупать гречку».

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Ольга, 32 года, фотограф:

«В моей жизни практически ничего не изменилось: толпы людей я всегда старалась обходить стороной. Я – мизантроп и очень брезгливая. Поэтому у меня всегда с собой парочка антисептиков, чтобы отмыть руки от липкого слоя чужих выделений на всевозможных поручнях.

Теперь я пользуюсь антисептиком постоянно и не остаюсь в магазине, если вижу там больше трех человек.

Но привычки скупать тонны продуктов, той же гречки, у меня не появилось. Потому что я не могу избавиться от мысли, что какой-нибудь бабушке или дедушке ее в итоге не хватит.

Вспомнила еще об этой новой привычке: всех параноиков я стала нещадно костерить!»

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Кристина, 24 года, преподаватель колледжа:

«Я не помню, чтобы в моем доме когда-либо было так много продуктов. А все потому, что мне теперь приходится кормить на удаленке мужа и брата. Про детей я молчу, им требуется гораздо меньше еды.

Корзина в гипермаркете теперь заполнена доверху, с горкой, хотя раньше я посмеивалась над такими «оптовиками».

Это какой-то кошмар! Как-то я приготовила с утра бутерброды с рыбой, на обед запекла форель, а к вечеру мужики озверели и потребовали мяса. Короче, главная привычка моих мужчин – постоянно что-то есть, а моя – готовить им! Закупили вчера семь кило мяса – надеюсь, на неделю хватит».

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Елизавета, 38 лет, рекламный агент:

«У сына с этой недели началось дистанционное обучение. Для родителей это конкретный геморрой! Главное – следить за дисциплиной.

Урок начинается в 10:30, время 10:15, а сынок еще спит. Потом следи, что он действительно смотрит урок и принимает участие в обсуждении.

После – объясни все, что недопонял. И снова – проследи, отправил ли учителю домашнее задание, на нужную ли почту…

Я даже не могу представить, каково родителям детей помладше, которым надо помогать с учебой еще больше… Моему 13, а хлопот теперь с ним, как с третьеклассником!»

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Анна, 39 лет, экономист:

«Я так устала мыть руки и коробки продуктов! Ведь раньше я никогда не делала этого. Один раз руки после улицы мылись обычно – без санитайзеров и спирта, даже во время OРВИ зимой... Единственное, после сырого мяса мыла руки, это да.

Распаковывала продукты где угодно и как угодно. О ужас, я даже телефон никогда не протирала. И ручки дверей не протирала, и совершенно точно трогала лицо и чешущийся нос.

Могла пройти в обуви по квартире, а потом ходила по дому босиком. Могла иногда сидеть в уличной одежде дома. Совсем другая жизнь была...»

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