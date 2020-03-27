РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мар. Городская клиническая больница Мытищ приглашает доноров на процедуру сдачу крови, сообщается в Instagram-аккаунте МКГБ.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, доноры продолжают сдавать кровь, и отделение переливания крови МГКБ работает в штатном режиме.

«В это непростое время в донорской крови и ее компонентах по-прежнему нуждаются пациенты, которые готовятся к хирургическим операциям, к родовспоможению, пациенты с определенными заболеваниями, в том числе с заболеваниями крови. Давайте подтвердим, что ответственный донор планирует донации и сдает кровь в соответствии с потребностями службы крови, которые в период пандемии не могут отойти на второй план. Вместе мы поможем людям оставаться здоровыми! Поэтому приходите сдавать кровь. Для доноров мы работаем с понедельника по четверг с 8:00 до 11:00», - сказала заведующая отделением переливания крови МГКБ Людмила Дмитричева.

Любой желающий может принять участие в донорской акции и помочь людям, нуждающимся в компонентах крови. Сдать кровь можно в МГКБ по адресу: улица Коминтерна, владение 24, корпус 15. Подробную информацию можно уточнить по телефону: +7(495)586-41-66.