РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мар. Компанию ООО «Коронелла» в подмосковном Красногорске оштрафовали на 220 тысяч рублей за организацию незаконной свалки, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора пресекли незаконное размещение отходов на площади около 90 тысяч квадратных метров вблизи деревни Глухово городского округа Красногорск. В ходе проверки выяснилось, что виновником нарушения является собственник участка - ООО «Коронелла», которое занимается управлением недвижимостью.

«В течение длительного времени работники компании размещали здесь строительные отходы (бой кирпича, бетона, асфальта), а также утильные автопокрышки. За это нарушение компания оштрафована на 220 тысяч рублей. Ей также предстоит вывезти отходы на законные места размещения, за чем проследят сотрудники Минэкологии», - говорится в сообщении.

Это уже не первый случай нарушения правил обращения с отходами в окрестностях деревни Глухово. Ранее в ходе рейда инспекторы эконадзора обнаружили на близлежащем земельном участке несколько навалов отходов, в том числе автопокрышек и строительного мусора. Виновниками захламления оказались несколько предприятий и индивидуальных предпринимателей. Все они привлечены к административной ответственности.