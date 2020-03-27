РИАМО - 27 мар. Медицинские работники ЦГКБ Реутова приняли участие в набирающем популярность в социальных сетях флешмобе #StayAtHome, к которому присоединяются врачи со всего мира с призывом самоизолироваться во время пандемии коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Медики ЦГКБ города Реутова сфотографировались с плакатом «Спасибо, что вы остаетесь дома, мы работаем для вас!», таким образом присоединившись к всемирной акции #StayAtHome. Местные врачи настоятельно рекомендовали жителям без необходимости не выходить из дома и не посещать городские лечебные учреждения», - отмечается в сообщении.

Первыми данный флешмоб запустили врачи из Малайзии. Сотрудники одной из больниц сделали снимок в халатах и медицинских масках с надписью «Я работаю ради тебя, останься дома ради меня», которую они держали в руках, и призвали местных жителей и людей по всему миру соблюдать меры безопасности.

«Наши медики советуют как можно чаще мыть руки, использовать антисептические средства, ограничить личные контакты и не посещать места массового скопления людей. Это касается в том и числе визитов в городские лечебные учреждения, если это не связано с какой-то экстренной необходимостью. Во взрослых и детских поликлиниках Реутова и всего Подмосковья отменили плановую диспансеризацию и профилактические осмотры», - сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Акция #StayAtHome призвана привлечь внимание населения к тому, чтобы совместными усилиями всех людей помочь в борьбе с пандемией коронавируса Covid-19 и остановить распространение инфекции.