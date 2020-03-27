РИАМО - 27 мар. По данным мониторинга инновационного центра «Безопасный транспорт», 10% москвичей практически ничего не знают о коронавирусе, а 2% — даже не слышали о нем, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«76% москвичей предпринимают профилактические меры, тем не менее, всего 40% горожан боятся именно коронавируса. Большую часть населения скорее пугает экономический кризис и риск потерять работу — в этих данных, кстати, большой гендерный разброс!», - говорится в сообщении.

Женщин пугает именно пандемия коронавируса, а мужчин - сразу все проблемы (и вирус, и кризис). Пенсионеры и люди старше 55 лет входят в топ групп населения, что боятся вируса.

В пятерку самых бесстрашных групп граждан входят работники сферы услуг, автомобилисты, люди возрастом от 18 до 54 лет и те, чья зарплата на члена семьи превышает 60 тысяч рублей.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 540 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. В России зафиксировано 1036 случаев заражения, 45 пациентов выздоровели.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>