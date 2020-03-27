РИАМО - 27 мар. Художественный руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов не планирует сдавать тест на коронавирус после совместных съемок с эстрадным певцом Львом Лещенко, сообщает Газета.ru.

Ранее Лещенко вместе с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке. У артиста подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

«Нет, не планирую тест сдавать. Заразиться тоже не боюсь, потому что уже много времени прошло», — сказал Хазанов.

Хазанов и Лещенко сидели за одним столом во время съемок передачи Андрея Малахова, посвященной годовщине смерти Валентины Толкуновой. В передаче также участвовали Лариса Рубальская, Ангелина Вовк и Аркадий Укупник.

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