РИАМО – 27 мар. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий получение соцподдержки для малообеспеченных семей с детьми, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно документу, социальные работники будут получать от налоговых органов сведения о доходах граждан при оказании им помощи. При этом разглашать эти данные запретят.

«Как объясняет председатель Госдумы Вячеслав Володин, благодаря закону теперь не придется собирать стопку документов, достаточно просто подать заявление», - говорится в материале.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Эти выплаты будут получать семьи с доходом ниже прожиточного минимума.